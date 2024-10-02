Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında kendi sahasında Rapid Wien'i ağırlıyor. Ligde iyi gidişatını sürdüren Rams Başakşehir aynı performansıda Avrupa arenasında göstermek istiyor. Başakşehir Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı ve bir maçı da bay geçti. Temsilcimizde Rapid Wien maçı öncesi Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku'nun forma giymesi beklenmiyor. Statü gereği kadroya dahil edilmeyen Djalo, Ömer Faruk Beyaz, Szysz kadroda olmayacak.

Deplasman ekibi Rapid Wien ise Avusturya Bundesliga'da 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Avusturya ekibi Robert Klauss yönetiminde 8 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

Rapid Wien, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u geçti, 3. eleme turunda ise Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 ve sahasında da 2-0 mağlup etti. Play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga'ya elenen Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi'ne lig aşamasından devam ediyor.

Başakşehir, Avrupa kupalarında 57. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 56 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 82 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

Başakşehir - Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç 2 Ekim Çarşamba saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Adam Ladeback yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, O. Ba, Kemen, Berat, Deniz, Figueiredo, Berkay, Serdar, Piatek

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidl, Schaub, Burgstaller, Beljo