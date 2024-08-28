UEFA Play-Off turu rövanş maçında Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic takımını konuk ediyor. Avrupa'nın üç numaralı organizasyonunda yer alan turuncu-lacivertliler, tur için sahaya çıkıyor. Çağdaş Atan ve öğrencileri tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Başakşehir St Patrick's rövanş maçı mücadelesini Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Balazs Berke yönetecek.

Maç ne zaman saat kaçta?

Kazanan takımın adını Konferans Ligi'ne yazdıracağı mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma naklen TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

Başakşehir nasıl tur atlar?

Turuncu lacivertliler, İrlanda deplasmanından golsüz beraberlikle dönmüştü. Bu gece tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuran Çağdaş Atan ve öğrencileri her türlü galibiyette adını Konferans Ligi gruplarına yazdıracak. Mücadelenin 90 dakikası eşitlikle tamamlanması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin sürmesi halinde ise Konferans Ligi’ne katılan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Başakşehir her türlü mağlubiyette Konferans Ligi’ne veda edecek.