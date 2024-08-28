UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile karşılaştı.

İlk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalan Başakşehir, İstanbul'da oynanan rövanş maçında üstün bir performans sergileyerek rakibini 2-0 mağlup etti.

Goller, 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Kemen'den geldi. Bu sonuçla RAMS Başakşehir, yeni formatıyla UEFA Konferans Ligi'nde kalmayı başardı.

Editör: Engin Keskin