UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile karşılaştı.
İlk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalan Başakşehir, İstanbul'da oynanan rövanş maçında üstün bir performans sergileyerek rakibini 2-0 mağlup etti.
⚽GOOOLL! Ömer Ali Şahiner attı! Temsilcimiz Başakşehir 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/tYr22IONIf— TRT Spor (@trtspor) August 28, 2024
Goller, 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Kemen'den geldi. Bu sonuçla RAMS Başakşehir, yeni formatıyla UEFA Konferans Ligi'nde kalmayı başardı.
⚽GOOOLL! Lima’nın ortasında Kemen harika yükseldi ve farkı 2’ye çıkardı! Temsilcimiz Başakşehir tura bir adım daha yaklaştı! pic.twitter.com/TvAbDSLWn6August 28, 2024