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⚽GOOOLL! Lima’nın ortasında Kemen harika yükseldi ve farkı 2’ye çıkardı! Temsilcimiz Başakşehir tura bir adım daha yaklaştı! pic.twitter.com/TvAbDSLWn6

Goller, 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Kemen'den geldi. Bu sonuçla RAMS Başakşehir, yeni formatıyla UEFA Konferans Ligi'nde kalmayı başardı.

İlk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalan Başakşehir, İstanbul'da oynanan rövanş maçında üstün bir performans sergileyerek rakibini 2-0 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir , İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile karşılaştı.

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