Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, öğrenci velileriyle yaptığı bir toplantıda “Okulda başı açık kız öğrenci olamaz” şeklindeki ifadeleriyle büyük tepki toplamıştı. Bu skandalın ardından, müdürün kadın müdür yardımcısının kapısını zorla kırarak eşyalarını dışarı atmasıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Kırbıyık, bu olayın ardından açığa alındı.

Müdürün eylemleri protesto edildi

Olay, öğretmenler ve sendikalar tarafından okul önünde yapılan bir protesto ile gündeme geldi. Eğitim Sen Bursa Şubesi, Kırbıyık'ın davranışlarını kınadı ve şunları ifade etti: “Müdür, çalışanlar üzerinde mobbing uygulayarak görevini kötüye kullanmıştır.” Protestoya, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim İş ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da destek verdi.

Kırbıyık’ın açıklamaları ve Sendika Başkanı’nın iddiaları

Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, Kırbıyık'ın, okulda açık kıyafet giyen öğrencilere müdahale edeceğini söylediğini ve bu durumun veliler tarafından kaydedildiğini belirtti. Ayrıca, müdürün kadın müdür yardımcısına yönelik mobbing uyguladığını ve uygun olmayan bir odada çalıştırmaya zorladığını vurguladı. “Müdür, odasının boşaltılmasını istemiş, buna karşı çıkan öğretmene fiziksel zarar vermeye kalkışmıştır” dedi.

Olayın ardından gelinen nokta

Müdür Kırbıyık hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Kırbıyık'ın açığa alındığını duyurdu. Bu süreçte, Eğitim Sen Bursa Şubesi adli ve idari şikayetlerini resmi mercilere iletme kararı aldı.