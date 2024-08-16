Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) bünyesinde faaliyet gösteren Yeşil Dönüşüm Komisyonu, İzmir’in yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile bir araya geldi. Görüşmede, iklim krizine karşı alınacak önlemler ve sürdürülebilir üretim konusunda ortak çalışmalar yürütülmesi kararı alındı.

İzmir’de yeşil dönüşüm için güç birliği

BASİFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu, İzmir’deki yeşil dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmeye, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ve BASİFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Kenan Mazıcı da katıldı. İklim krizine karşı sürdürülebilir ve doğayla uyumlu bir üretim modeli oluşturmak amacıyla yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Semiha Güneş: "Güzel bir çalışmaya imza atacağız"

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İzmir’deki tüm kurumların katılımıyla yeşil dönüşüm için bir platform oluşturma çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Güneş, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir platform kurma konusunda daha önce görüşmeler yapmıştık. Şimdi de İZTO Başkanı Mahmut Özgener ile bu konuda görüştük. İnanıyorum ki İZTO ile yapılacak iş birliği sayesinde İzmir’in yeşil dönüşümü için güzel bir çalışmaya imza atacağız” dedi.

Mahmut Özgener: "Geniş tabanlı bir platform olmalı"

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yeşil dönüşüm için geniş katılımlı bir platform oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Özgener, “Yeşil dönüşüm, topyekûn bir çabayı gerektiriyor. Kentimizdeki tüm paydaşların katılımıyla bir sinerji yaratıp İzmir’in yeşil dönüşümünü hep beraber gerçekleştirelim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İZTO bünyesinde bulunan Temiz Enerji Çalışma Komitesi ile BASİFED’in Yeşil Komisyonu'nun ortak bir çalışma yaparak nasıl bir platform kurulabileceğini değerlendirmesi gerektiğini belirtti.