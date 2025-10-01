BİLİM KAFE ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ VE YÖK’ÜN VİZYONU

30 Eylül 2025 tarihinde Eylül Bilim Kafe’de gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerden velilere kadar geniş bir kesimin ilgisini çekerek akademisyenlerle doğrudan etkileşim imkânı sundu ve bilimin toplumla buluşmasına somut bir örnek oluşturdu. Bu yaklaşım, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun, 2025 yılının başında kurduğu Bilim İletişimi Ofisi projesinin bir parçası. Türkiye genelinde bilim iletişimini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten Ofis, üniversiteleri toplumsal projelere yönlendiriyor. 27-28 Haziran’da 81 ilde 150’den fazla üniversitenin katılımıyla hayata geçirilen “Bilim Kafe” buluşmaları da bilimin görünürlüğünü artırmada önemli bir adım olarak öne çıktı.

ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE BİLİMSEL VURGULAR

Etkinliğin konuğu olan Doç. Dr. Emel Ulusoy, çocuklarda sık rastlanan solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklık sisteminin korunması ve pratik tedbirleri sade bir dille aktardı. Sunum, dinleyicilerden yoğun soru ve yorum aldı.

Ulusoy, bilimsel çalışmalarında da alt solunum yolu enfeksiyonlarının çocuklarda en yaygın sağlık sorunları arasında bulunduğunu; bu tür hastalıkların tanı ve takibinde biyobelirteçlerin ve klinik bulguların dikkatle değerlendirilmesinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.

CANLI SOHBET, DERİN TARTIŞMA

Sunum sonrası düzenlenen soru-cevap bölümünde, izleyiciler hem kendi gözlemlerini paylaştı hem de uzman görüşü alma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca bilimin sadeleştirilerek aktarılması, interaktif ve canlı bir atmosfer oluşturdu.

BİLİM KAFE İLE BİLİM YOLCULUĞU SÜRÜYOR

DEÜ yetkilileri ve organizasyon ekibi, bu etkinliğin YÖK’ün bilim iletişimi vizyonuyla paralel bir katkı olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki dönemlerde farklı temalar ve konuklarla Bilim Kafe sohbetlerinin devam edeceği bildirildi.

Etkinliği değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, YÖK’ün bilim iletişimi vizyonu doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesinin toplumla bilgi paylaşımına verdiği önemi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bilim Kafe Sohbetleri, bilimin yalnızca laboratuvarlarda değil, hayatın tam merkezinde yer aldığını göstermesi açısından değerli bir girişimdir. Üniversitemiz, bilgi ve deneyimini toplumla paylaşmayı kararlılıkla sürdürecektir.”