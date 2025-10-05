Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Karşıyaka Belediyesi, kış kurslarını başlatıyor. Vecdi Altay Çocuk Kulübü çatısı altında, 8-14 yaş grubuna yönelik olarak açılacak kurslarda 'Eğlenceli Matematik, İngilizce, Resim ve Hızlı Okuma' dersleri yer alacak. Yaratıcı eğitim metotlarıyla verilecek derslerde çocukların eğlenerek öğrenmesi sağlanacak.



ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU

Vecdi Altay Çocuk Kulübü kış kursları kayıtları 7 Ekim Salı gününe kadar çevrimiçi olarak alınacak. Eğitimler 13 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak Cuma günü sona erecek. Başvurular yalnızca Karşıyaka Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Vecdi Altay Çocuk Kulübü, bu eğitim-öğretim döneminden itibaren Bahçelievler Katlı Pazar Yeri'nin üst katında hizmet veren Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek. Bu sayede kurslara katılan çocuklar, modern bir eğitim ortamında keyifli bir kış dönemi yaşayacak.



EĞLENİRKEN ÖĞRENECEKLER

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde düzenlediğimiz kış kurslarıyla, çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal açıdan daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Eğlenceli ve öğretici derslerle dolu bu program sayesinde çocuklarımız, öğrenirken aynı zamanda keyifli vakit geçirecek. Karşıyaka Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olmaya ve onlar için en iyi koşulları yaratmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

