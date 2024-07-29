Başkan Ahmet Akın’ın liderliğinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları, şehrin dört bir yanında hızlı ve etkili bir şekilde devam ediyor. Başkan Akın’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen projeler, Balıkesirlilerin güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamayı hedefliyor.

30 kilometre sıcak asfalt ve sathi kaplama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Altıeylül, Ayvalık, Gömeç, Gönen, Kepsut, Karesi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 15 farklı noktada sathi kaplama ve sıcak asfalt döküm işlemlerini tamamladı. Yapılan çalışmalarla, şehir genelinde önemli yol ağları iyileştirildi.

Başkan Akın’ın açıklamaları

Başkan Ahmet Akın, “Göreve geldiğimiz 4 ayda 60 milyon lira maliyetle 30 kilometrenin üzerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Balıkesir’in yollarının sevgiye, huzura ve mutluluğa güvenle açılması için çalışıyoruz” dedi. Akın, ayrıca “Hedefimiz, bu 5 yıl içinde Balıkesir’de bozuk yol bırakmamak. Özellikle aciliyet gerektiren, kullanımı tehlike oluşturan yolların yapımına öncelik veriyoruz. Kırsal bölgelerimizde de şehir merkezimizde de çalışmalarımızın birini bitirip, diğerini başlatacağız” diye konuştu.

Gelecek planları ve hedefler

Başkan Akın’ın açıklamalarına göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mevcut yol projelerini tamamladıktan sonra, diğer ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni projelere başlayacak. Bu yaklaşım, şehrin her noktasında etkili bir yol ağı oluşturmayı ve vatandaşların ulaşım güvenliğini artırmayı amaçlıyor.