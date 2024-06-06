Bu değişiklik, Bodrum'da toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular için önemli bir rahatlama sağlayacak. Önceden geçerli olan düzenleme, hem yolcular hem de şoför esnafı için zorluklar doğuruyordu.

Bu nedenle, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, Özel Toplu Taşıma Araçlarının güzergah başlangıç ve bitiş noktası olarak eski otogarın belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu yeni düzenlemeyle, Bodrum'a gelen araçlar aktarma yapmadan seferlerini eski otogarda tamamlayabilecekler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Vekili Süleyman Özdemir, vatandaşların talepleri doğrultusunda bu değişikliğin yapıldığını ve eski otogarın başlangıç ve bitiş noktası olarak belirlendiğini ifade etti. Bu kararla, Bodrum'a gelen özel toplu taşıma araçlarının seferleri, şehir merkezindeki eski otogardan başlayıp bitirecek şekilde düzenlendi.

"Şoför esnafı son derece memnun"

Vatandaşların yeni uygulamadan son derece memnun olduğunu söyleyen Milas Park kooperatif başkanı İsmet Ünlü “ Günümüzde insanlar için en değerli şey zamandır. 2021 Haziran ayından bu güne kadar vatandaşlar Bodrum’da eski otogardan yeni otogara, oradan da havaalanına gidiyordu. Bir vatandaş iki araç değiştirmek durumunda kalıyordu. Bu sistemin yanlış olduğu belirttik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras taleplerimiz doğrultusunda ilk ve son durak yeniden Bodrum eski otogarı oldu. Bundan hem vatandaşlarımız, hem de şoför esnafı son derece memnun kaldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Muğla Kooperatif Başkanı Tahir Özdemir “Eski uygulamadan dolayı çok sıkıntılar yaşadık. Yolcuları yeni otogara bırakıyorduk. Oradan ikinci bir dolmuşa binmek zorunda kalıyordu. Bize de tepki gösteriyorlardı. Yapılan uygulamadan herkes memnun. Yeni uygulamayı hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatağan Kooperatif Başkanı Cengiz Arık “ Yeni sistemden bizler ve yolcularımız çok memnunuz. Önceden yolcularımızı yeni otogarda indiriyorduk. Yolcular ikinci araca binerek gidecekleri yere gidiyordu. Bu düzenlemeyle yolcular da biz de rahatladık.” dedi.

"Hizmetleri uygulamaya devam edeceğiz"

Konu hakkında açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Mevcut uygulamada diğer ilçelerden gelen yolcular Bodrum merkezine aktarmalı olarak seyahat ediyordu. Bu da bazı sıkıntıları ortaya çıkardı. Bu konuda vatandaşlar ve esnaflarımızdan talepler aldık. Konuyu değerlendirdik ve yeni bir düzenleme yaptık. Artık Bodrum’a diğer ilçelerden gelen ÖTTA’lar aktarma olmadan güzergahlarını eski otogarda tamamlayacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.