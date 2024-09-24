Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 26-27 Eylül tarihlerinde Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenecek olan İklim Zirvesi'nde yer alacak. Küresel iklim krizine çözüm arayışlarını ele alacak bu zirve, özellikle Akdeniz bölgesindeki deniz ekosistemlerine odaklanarak, uzmanları, bilim insanlarını, siyasi liderleri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek.

Çevre sorunlarına dikkat çekilecek

Zirvede, iklim değişikliğinin okyanuslar ve denizler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, yerel ve küresel çözümleri bir araya getirerek deniz ve kıyı bölgelerinde çevresel dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor.

Koruma politikaları konuşulacak

Nice İklim Zirvesi, Haziran 2025'te Nice'te düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'na temel oluşturması planlanıyor. Zirve kapsamında, denizlerin korunması ve koruma politikalarının teşvik edilmesi konuları detaylı bir şekilde ele alınacak. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu zirvede yükselen deniz seviyeleri ve iklim değişikliği karşısında belediye başkanlarının karşılaştıkları zorluklara dair bir konuşma yapacak.