Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Arıkan, 30 Ağustos Zaferi'nin, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde kazandığı en büyük zaferlerden biri olduğunu belirterek, bu tarihi günü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

"Bağımsızlık yolunda atılan en önemli adım"

Başkan Arıkan, mesajında “Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında kilit rol oynamış ve bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımlardan biri olmuştur. Bağımsızlığımızın teminatı olan bu anlamlı günü kutlarken; Ebedi Başkomutanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm vatan kahramanlarımızın minnetle anıyoruz. Onların bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, daha güçlü bir gelecek için daima koruyacak ve yücelteceğiz. Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgelerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.