Kavun ve Boşnak Böreği Şenliği, dün Urla’nın Nohutalan Köyü’nde gerçekleşti. Şenlikte tarladan sofraya gelen tatlı kavunların yanı sıra, köy kadınlarının hazırladığı çıtır börekler gelen misafirlere lezzet şöleni oluşturdu. Bu yıl şenliğin katılımcıları arasında Bosna Hersek Tuzla Belediye Başkanı ve heyeti de yer aldı. Boşnak bir köy olan Nohutalan’da düzenlenen şenliğe Bosna Hersek’ten katılımcıların olması şenliğe ayrı bir önem kattı.

Şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Köy Meydanında üreticiler tarafından kurulan stantlar da birbirinden tatlı kavunlar ve yıl boyunca ürettikleri ürünler yer aldı. Nohutalan Kavunu'nun en büyük özelliği susuz olarak kendiliğinden yetişmesi ve bölgenin coğrafi konumu nedeniyle farklı bir aromaya sahip olduğu vurgulandı.

Balkan; “Köylümüzün emeğini, üreticimizin alın terini desteklemeye devam edeceğiz”

Nohutalan Köyümüzün bereketli topraklarında yetişen, üreticimizin alın terinin olduğu mis kokulu kavunumuzun dikim alanlarının daha çok artması ve tanıtımını yapmak için düzenlediğimiz şenliğimizi büyük bir mutlulukla gerçekleştiriyoruz diyen Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan; “Nohutalan Köyümüz bir Boşnak Köyüdür. Mübadele zamanı köye yerleşen Boşnak kardeşlerimiz kültürlerini yaşatmış ve yaşatmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneği şüphesiz ki “Boşnak Böreğidir”. İlçemiz farklı kültürlerin bir arada olduğu nadide yerlerden biridir. Bizlerde bu kültürleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Balkan konuşmasına şöyle devam etti;

“Düzenlediğiniz festivaller ve şenlikler kültürümüzü, geleneklerimizi, üreticimize ve toprağımıza olan bağlılığımızı kutladığımız çok özel etkinliklerdir. Köylümüzün emeğini, üreticimizin alın terini desteklemek, yerel ürünlerimizi tanıtmak bizim en öncelikli görevlerimizden biridir. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir ekonomi, üretimden; üretim ise köylerimizden, tarlalarımızdan başlar. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Kalkınma köyden başlar”. Biz yerel yöneticiler köyleri yaşatabilmeliyiz. Tarımsal kalkınmayı sağlayacak çalışmalar üreterek, hizmetler sunmalıyız. Bizler bu kapsamda öncelikle Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk ve ardından birçok proje ve destek programını hayata geçirdik. Köylerimizin kendilerine ait kültürlerini yaşatmak, topraklarımızı korumak, tarım faaliyetlerimizi arttırmak, hayvancılığımızı geliştirmek, tanıtımını arttırmak ve en önemlisi de gençlerimizi şehirlere göndermeden kendi topraklarında refah içinde yaşamalarını sağlamak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.”

Bosna Hersek Tuzla Belediye Başkanı Zijad Lugovic ise; “Bir Boşnak köyünde olmaktan son derece çok mutluyum. Gördüm ki burada ki halk kültürlerini hala yaşatıyor. Bunda en büyük katkı Belediye Başkanımız Selçuk Balkan’ın payı var. Çünkü farklı kültürlerin ilçelerinde yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bizleri de şenliğe davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.