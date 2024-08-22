İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan röportajında önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Tugay, “Tunç Soyer’in işi gücü bırakıp da bizi eleştirmesini doğru bulmuyorum. Bu kesinlikle doğru değil. Cevap da vermiyorum zaten. Biz işimize bakıyoruz’’ dedi. Tugay açıklamasında şunları söyledi:

“Tunç Bey’in başarılı olan hiçbir projesine olumsuz yaklaşmadık ve birçoğu devam ediyor. Şunu bilmek lazım; bazı konularda o dönemde kulaklarını kapatmış gibiydiler. Basit bir şey ama bisiklet yolu vardı herkesin çok tepkisini çeken. Şehrin içerisinde işlek bir trafiğin olduğu iki caddede, caddeleri bisiklet yolu yapmak üzere tek yön yaptılar ve caddenin yarısına yakın bölümünü kapattılar. Yani bu bisiklet yollarını yapmaya biz de taraftarız da bu şehrin içerisindeki trafiği sıkıntıya sokacak, orada yaşayan insanların yaşamını zora sokacak şeyler olmamalı. Vatandaşın oradaki rahatsızlığını dikkate almamışlar. Ben kampanya dönemindeyken bununla ilgili çok rahatsızlık dile getirilince sonrasında tekrar bir inceleme yaptırdım ve çok aktif kullanılmadığını, çok rahatsızlık dile getirildiğini anladım. O yüzden onu kaldırttım. Bunu mesela Tunç Soyer, kendi yaptığı işin bozulması olarak, kasıtlı yapılan bir işlem olarak ifade etti. Gerçekle hiçbir alakası yok.

‘Sanatçılar rahatsızdı’

Bir Şehir Tiyatroları konusu oldu. Sanki biz Şehir Tiyatroları’na müdahale ediyormuşuz gibi bir konu oldu. Biz şöyle bir duruma düştük; Şehir Tiyatroları’nı 2020’de kurdular ki bence çok doğru bir şey yapıldı. Demokratik bir yapı oluşturuldu. Bir Danışma Kurulu oluşturuldu. Danışma Kurulu’nun yönetimiyle Genel Sanat Yönetmeni belirlendi. Sonradan sistemi demokratik olmaktan çıkarmışlar Şehir Tiyatroları’ndaki yöneticiler. En son 2024 yılının Ocak ayında yapılan yönetmelik değişikliğiyle neredeyse bütün yetki tek bir kişiye, genel sanat yönetmenine verilmiş. Sanatçılar bundan çok rahatsızdı. Böyle bir şeyi sürdüremezdik. O yüzden yeniden bir demokratikleşme çalışması yaptık ve şu anda yeni bir Danışma Kurulu var. Yeni bir Genel Sanat Yönetmenliği için ilana çıkıldı. Danışma Kurulu bu başvurularla ilgili değerlendirmesini bitirmek üzere. Sonrasında da onların önerisiyle yeni bir genel sanat yönetmeni belirlenecek. Bu süreç yine bizim sanki bir şeylere müdahale ediyormuşuz gibi lanse edildi.

‘Biz işimize bakıyoruz’

Tunç Bey, genel olarak ‘Benim yaptıklarıma müdahale ediliyor’ diyor. Yok öyle bir şey. Nerden bu kanaat çıktı anlamadım. Zaten aday gösterilmediği zamandan beri hassasiyeti var. Hatta ben kendisini o dönemde ziyaret etmiştim. Sonrasında iletişim kurmaya çalıştım fakat her defasında reddedildim. Kendisi o günlerde biz seçim kampanyasında oy kazanmaya çalışırken kampanya sürecinde partiyle ilgili meydanlarda partiyi eleştiren, ucunun nereye gittiğini hesaplamadan çok sert açıklamalar yaptığı bir dönem oldu.

Şu noktada da işi gücü bırakıp da bizi eleştirmesini doğru bulmuyorum. Bu kesinlikle doğru değil. Cevap da vermiyorum zaten. Biz işimize bakıyoruz. Belediyenin hizmetlerini iyileştirmek için çaba gösteriyoruz. Kendi dönemlerindeki hizmetlerden duyulan memnuniyet ve memnuniyetsizlik İzmirlilerin takdirindedir zaten. Ama ben her durumda İzmirlileri çok daha memnun edecek bir belediye hizmeti üretelim diye uğraşıyorum. Benim derdim bu.’’