Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bulunan çocuk gelişim merkezlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında minik öğrencilerle bir araya gelen Çerçioğlu, çocukların eğitimi ve gelişimi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Çerçioğlu, “Çocuklarımızın zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemeye, onları hayata hazırlamaya büyük önem veriyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır” ifadelerini kullandı. Çerçioğlu, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için sürdürülen çalışmalara dikkat çekti ve çocuklar için her türlü projeyi üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Eğitimin destekçisi olmaya devam edeceğiz

Çerçioğlu, eğitim alanında her zaman destekçi olduklarını vurgulayarak, “Çocuklarımız için projeler üretmeye, onların isteklerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi. Ziyaret sırasında çocuklarla vakit geçiren Başkan Çerçioğlu, eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetleri yakından gözlemleyerek, çocukların eğitim süreçlerine dair bilgi aldı.