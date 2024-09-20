Haberekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Devrimci İşçiler Sendikaları Kondefarasyonu (DİSK), 'Artık yeter, geçinemiyoruz' diyerek vergide, ülkede adalet istediklerini İzmir'in sokaklarında haykırmak için Basmane'den yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Tüm işçi ve emekçi sendikaların buluşmasına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK/Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katıldı.

'Hesap sormak için buradayız'

Başkan Çerkezoğlu, "Artık yeter geçinemiyoruz diyenler, gelirde ve vergide adalet isteyenler, bu adaletsizlieğe karşı sesini yükseltenler, Türkiye'nin dört bir yanından başlattığımız bu yürüyüşe omuz verenler, iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda emeği ve ekmeği için direnen sınıf kardeşlerimiz, hepimiz bugün buradayız. Bugün İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda omuz omuzayız. Yoksuldan alıp zengine veren bu düzenden hesap sormak için yanyanayız. Açlık sınırı altındaki bir asgari ücrete mahkum edenlerden, milyonlarca emekliyi 12 bin 500 liraya yaşamamıza mahkûm edenlere karşı aradayız. Bizler, hesap sormak için ve sendikal hakların kullanımın önüne engel koyanlara hesap sormak için buradayız. Kıdem razminatı başta olmak üzere, kazanılmış haklara göz dikenlere dur demek için bir aradayız. Evine ekmek götüremeyenler, çocuğuna okula götüremeyen, defter ve kitap alamayan, bir yudum su bir lokma ekmeği çocuğunun çantasına koyamayanlar, ışıltılı plazalarda sönük maaşlarla çalışanları bu duruma sokanlara karşı bir aradayız. Bu düzenden ve rejimden rahatsızlığı olan, bu düzeni değiştirmek isteyen herkes bu meydanda yanyana, omuz omuzadır. Bu meydanı görsünler, görmeyen gözler duymayan kulaklar bu meydanı görün. Ankara'da oturanlar, saraylarda oturanlar, her gün ekmeğimize göz dikenler işte İzmir'deki bu meydanı görsün" dedi.

Çok kazanandan çok az kazanandan az vergi

Sloganlarla sözleri kesilen DİSK Başkanı Çerkezoğlu, "Hepimiz biliyoruz. Bu yaşadığımız tablo tesadüf değil, bunun nedeni ise 22 yıldır ülkeyi yöneten AKP'nin tercihleridir. AKP'nin sınıfsal ve siyasal tercihleridir. Sık sık değiştirdikleri maliye bakanlığı ve bürokrasiyle süreci bile isteye bu noktaya getirdiler. Disk olarak yıllardır alanlarda ve iki yıla aşkın süredir gelirde, vergide ve ülkede adalet diyoruz. İş yerlerinde başlayıp sayısız eylem yaptık, İstanbul'dan Ankara'ya yürüdük. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alan vergi sitemini değiştirmek için mücadele ediyoruz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması için mücadele ediyoruz" şekliden konuştu.

OVP'ye eleştiri

Mevcut hükümetin Orta Vadeli Programı'nı (OVP) eleştiren Çerkezoğlu, "Onlar, iktidarın bütün politikalarında geçen günlerde orta vadeli programda daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon var. Daha fazla işsizlik ve yoksulluk var. Bu ülkede gelirde adalet olmadan, vergide adalet olmadan toplumsal barış da olmaz. OVP belirli iş sözleşmesi ve geçici işçiliği var. Kullan at işçilği var. Sosyal güvenliği olan bütçede emekli olmak zorlaşacak ve mağdurlar devam edecek. En düşük emekli aylığına mahkum edilecek. 2024'te emekli olursanız 2025'e göre daha fazla ücret alınacakmış. Böylesi bir şey yok. Sistem her geçen gün adaletsizlik üretiyor. Emekli aylıkları çok düştü ve ikinci emekli aylığı diyerek tamamlayıcı emeklilik sistemini önümüze koyuyor. Burada istenilen kıdem tazminatına 90 yıllık hakkımızı, kırmızı çizgimizi elimizden almaktır. Buradan sesleniyoruz, daha önce de niyetlendiniz, 50 yıl önceki girişiminizde kıdem tazminatını budamaya kalktığı için DİSK'in duvarına çarpıp geri döndü" sözlerini ilave etti.