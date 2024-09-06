Turgutlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bir mesaj yayımladı. Mesajında, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin önemine dikkat çeken Akın, özgürlük ve bağımsızlık ruhunun daima canlı tutulacağını vurguladı.

Turgutlu’nun kurtuluşunun tarihi önemi

Turgutlu’nun kurtuluşu, Türk milletinin işgal ve esarete karşı gösterdiği kararlılığın simgelerinden biridir. Kurtuluş mücadelesinin destansı öyküsü, yerel halkın cesareti ve azmiyle yazıldı. Başkan Çetin Akın, bu tarihî günün, Türk milletinin birliğini ve direnişini en güçlü şekilde temsil ettiğini belirtti.

Başkan Çetin Akın, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurtuluş günlerimiz, millet olarak milli duygularımızın en yüksek seviyede birleştiği, birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde ortaya konduğu tarihi günlerdir. Turgutlu'nun kurtuluşu, aziz vatanımızın dört bir yanındaki kahramanlık öykülerinin bir parçasıdır.”

Turgutlu'nun yeniden doğuşu

Kurtuluşunun ardından küllerinden yeniden doğan Turgutlu, bugün ekonomik ve sosyal alanda önemli bir merkez haline geldi. Başkan Akın, Turgutlu’nun bu yeniden doğuşunu, milletin bağımsızlık mücadelesi sırasında gösterdiği azim ve kararlılığa bağladı. Akın, “Turgutlu, düşman işgalinden kurtuluş ve yangınla yok oluşunun ardından tam anlamıyla küllerinden yeniden doğdu. Bugün tarımı, sanayisi ve ticari yaşamıyla bölgemizin gözbebeği oldu” diye aktardı.

Kahramanlara minnet

Başkan Akın, mesajında kurtuluş mücadelesinde büyük fedakarlıklar gösteren kahramanlara da özel bir yer ayırdı. Özellikle Cepheden cepheye koşan Zahit Zühtü Akıncı, Rıza Çetin ve Grebo Hamza Çavuş gibi isimler, Turgutlu’nun kurtuluşunda önemli roller üstlenmiştir. Akın, bu kahramanların hatıralarının her zaman yaşatılacağını belirtti. Akın, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyorum” diye konuştu.

Gelecek nesillere taşınacak bir miras

Başkan Çetin Akın, mesajının sonunda, kurtuluş meşalesinin gelecekte de gururla taşınmaya devam edeceğini vurguladı. Atatürk’ün izinde yürüyen nesiller için çalışmaya devam edeceklerini belirten Akın, geçmişin değerlerini unutmadan geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi. Akın sözlerini, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen nesiller için tüm gücümüzle çalışacak; kurtuluş meşalesini, gururla ve onurla taşımaya devam edeceğiz” diyerek noktaladı.