Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin başkanlığında gerçekleştirilen 2024 Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ilçenin son dönemindeki önemli gelişmeleri gündeme taşıdı. Başkan Denizli, toplantı sonunda göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Denizli, “İZBETON iş birliği ile toplam 21.400 ton asfalt serildi ve İZSU iş birliği ile toplam 73.436 m² parke taşı döşendi” dedi.

Doğal gaz ve kardeş kent protokolleri

Toplantıda, Çeşme’deki doğal gaz projeleri kapsamında Musalla Mahallesindeki iki alanın İzmir Doğalgaz Dağıtımı A.Ş.’ye (İZMİRGAZ) 15 yıl süreyle tahsisine oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca, Çeşme Belediyesi’nin Adıyaman, Sinop/Gerze ve Giresun/Bulancak Belediyeleri ile kardeş kent ilişkileri kurması için Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yetki verilmesi de kabul edildi.

Altyapı ve eğitimde önemli adımlar

Başkan Denizli, 4 Nisan 2024 – 26 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan altyapı çalışmalarını aktardı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 195 m² karo taşı, 1.018 m² granit küp taş serildi. Ayrıca, İZBETON iş birliğiyle 21.400 ton asfalt ve İZSU iş birliğiyle 73.436 m² parke taşı döşendi. Eğitim alanında ise, 15 okulda bakım ve onarım çalışmaları yürütüldüğü belirtildi. Başkan Denizli, Reisdere ve Ovacık’taki masal evlerinin gündüz çocuk bakım evine dönüştürülme çalışmalarının Eylül ayında tamamlanacağını duyurdu.

Tarımda Çeşme’nin geleceği için çalışmalar

Tarım alanında da önemli projelere imza atıldığını belirten Başkan Denizli, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çiftçilere 4.200 kilogram karakılçık buğdayı dağıtıldığını ve 30 çiftçiye ekim uygulaması yapıldığını açıkladı. Ata tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında 50 bin adet fide, fidan ve tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca, Keçeli Koyun Irkının Korunması Projesi çerçevesinde bir yeni dam yapıldı ve tarladan sofraya üretici pazarında 13 üreticinin ürünleri halkla buluşturuldu.

Başkan Denizli’nin konuşmasında öne çıkan projeler ve gelişmeler, Çeşme'nin sosyal, ekonomik ve altyapı alanlarındaki ilerlemeleri gözler önüne serdi.