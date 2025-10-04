Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sahiplendiği kedisi Üzüm ile sosyal medyadan paylaşım yaparak, vatandaşları sokak hayvanlarını sahiplenmeye çağırdı.

Başkan Duman’dan mesaj

Can dostlarına duyarlılığı ile bilinen Başkan Duman, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaretinde çekilen fotoğrafını paylaştı. Gönderisinde, sahiplendiği kedisi Üzüm’ün kendisine her gün “sevmek demek korumak demektir” mesajını hatırlattığını belirtti.

Sokak hayvanlarına çağrı

Duman mesajında, “Bugün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir yas günüdür. Sevgiyle koruyamadığımız canlar için sessiz bir ağıt, vicdanlarımızda hiç sönmeyecek bir ateştir” ifadelerini kullandı.

Sahiplenmenin önemi

Başkan, vatandaşları sokakta ve barınakta yaşayan hayvanlara sahip çıkmaya davet ederek şunları söyledi:

“Unutmayalım; bir cana yuva açmak sadece onların değil, bizim de hayatımızı güzelleştirir.”

Buca’daki çalışmalar

Başkan Duman, Buca’da sokak hayvanlarının bakımına yönelik projeler ve sahiplenme faaliyetlerini düzenli olarak destekliyor ve bu konuda farkındalık yaratmaya devam ediyor.