Başkan Ergin’den Yeni Mahallespor’a Sezon Öncesi Destek

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni sezona hazırlanan Yeni Mahallespor’un antrenmanını ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Sahada sporcularla sohbet eden ve onların çalışmalarını yakından izleyen Başkan Mesut Ergin, spora ve gençlere olan desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

“Ağızlar tatlansın” diyerek sporculara baklava ikramında bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Gençlerimizin ve sporun her zaman yanındayız. Onların azmi ve mücadelesi bizlere umut veriyor. Yeni Mahallespor’umuza yeni sezonda başarılar diliyorum. Sakatlıksız, centilmence ve fair-play ruhuna uygun bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Ayvalık Belediyesi olarak, kentin gençlerini spora teşvik etmeye ve takımların gelişimini destekleyen projelere devam ediyoruz” dedi.