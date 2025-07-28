Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bölgedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altınoluk Mahallesi’ndeki Akçam Otel’de gerçekleşen buluşmada, basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Ertaş, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Basın, yerel yönetimlerin güçlü paydaşı oldu

Başkan Ertaş, “Basın, kentimizin gelişimi ve tanıtımı için en güçlü paydaşlarımızdandır. Sizlerle öneri ve sorunları konuşarak çözüm yolları arıyoruz. Doğru ve tarafsız haber alma hakkı için emek veren tüm gazetecilerin gününü kutluyorum” dedi.

Basın özgürlüğü demokrasi için şart

Ertaş, basının önemine dikkat çekerek, “24 Temmuz, sansürün kaldırılmasıyla basının özgürleştiği tarihi gündür. Özgür basın, özgür birey ve sağlıklı toplumun temelidir. Yerel yönetimler olarak basının rehberliğine inanıyor, iş birliğimizi artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Dr. Sadık Ahmet’i saygıyla andı

Başkan, Batı Trakya Türkleri lideri Dr. Sadık Ahmet’in 30. ölüm yıl dönümünde katıldığı anma programını hatırlattı. “’Türk olmak suçsa ben Türk’üm’ diyen Sadık Ahmet’i rahmetle anıyorum” dedi.

Gündem ve şehitlere saygı

Ertaş, ülke genelindeki orman yangınları ve kazalarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Bursa, Karabük, Kahramanmaraş’taki yangınlardan etkilenenlere geçmiş olsun mesajı verdi. Ayrıca Pençe-Kilit Harekâtı’nda şehit olan askerler ile 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini rahmet ve minnetle andı. CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen’in vefatından dolayı da taziye mesajı paylaştı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, basınla kurulan güçlü iletişim ve iş birliğiyle şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını sürdürmeye devam ediyor.