Süper Lig’in yeni temsilcisi Eyüpspor, savunmasını güçlendirmek için Galatasaray forması giyen sol bek Derrick Köhn’ü gündemine aldı. Alman futbolcuya yalnızca Eyüpspor değil, Bundesliga ekibi Werder Bremen’in de ilgi gösterdiği ifade ediliyor.



Eyüpspor’dan sol bek hamlesi

TRT Spor'un aktardığı habere göre, geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray’a kiralıktan dönen 26 yaşındaki Derrick Köhn’ü kadrosuna katmak istiyor. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediği yeni sezonda tecrübeli bir sol bek transferi yapmayı planlıyor.

Werder Bremen de devrede

Alman futbolcuya bir diğer talip ise geçen sezon kiralık forma giydiği Bundesliga ekibi Werder Bremen. Alman kulübünün, Köhn’ü yeniden kadrosuna katmak istediği ve oyuncunun durumu yakından takip ettiği bildirildi.

Geçen sezonki performansı

Derrick Köhn, 2024-2025 sezonunda hem Galatasaray hem de Werder Bremen forması giydi. Sezon boyunca toplamda 2 gol ve 2 asist üreten sol bek, hücum katkısı ve dinamik oyunu ile dikkat çekmişti.

Galatasaray'ın kararı bekleniyor

Oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından verileceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı ekibin, savunma rotasyonunu netleştirdikten sonra Köhn için gelen teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.