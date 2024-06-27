Sabahın erken saatlerinde mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla doğrudan temas halinde olan Başkan Eşki, sorunları yerinde tespit edip çözüm üretiyor. Son olarak, Koşukavak Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Başkan Ömer Eşki, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Bornovalıların yaşam kalitesini yükseltmek ve konforlarını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Muhtarımız Senem Üzer ile birlikte mahalledeki temizlik ve diğer şikayetleri detaylı bir şekilde inceledik. Özellikle rutubet sorununa karşı kilit parke taşlarını kaldırarak asfalt serimi planlıyoruz. Bu çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak" dedi.

Başkan Eşki'nin mahalle ziyaretleri, vatandaşlar arasında olumlu yankı buldu. Mahalle sakinleri, yapılan hızlı müdahaleler ve doğrudan iletişimden memnuniyetlerini dile getirirken, Bornova Belediyesi'nin mahallelerine gösterdiği yakın ilgiyi takdir ettiklerini belirttiler.