Ömer Eşki, İzmir’in nüfus yoğunluğu ve coğrafi yapısı nedeniyle atıkların aynı anda birden fazla noktada işlenmesi gerektiğini belirterek, “Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı gibi ilçelerin kendi içinde ayrıştırma birimleri oluşturması şart” dedi.

“Orman alanında vahşi depolama hukuken mümkün değil”

Projenin konumuna ilişkin değerlendirme yapan Başkan Eşki, tesisin planlandığı bölgenin orman alanı içerisinde yer aldığını vurgulayarak, burada hukuken vahşi depolamanın söz konusu olmayacağını ifade etti.

Eşki, “Yapılmak istenen yer orman alanında kalıyor. Böyle bir alanda vahşi depolama yapılamaz. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ile görüşme şansımız oldu” dedi.

“Çöpler 5–6 farklı noktada bertaraf edilmeli”

İzmir’in atık yönetimi konusunda geniş kapsamlı bir stratejiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Eşki, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir gibi coğrafi olarak geniş ve nüfusu yoğun bir ilin aynı anda 5–6 noktada çöplerini yok etmesi lazım. Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı gibi ilçelerin kendi içinde ayrıştırma merkezlerinin olması gerekiyor. Büyükşehre aktarılan çöp miktarının azalması şart. Hem geri dönüşüm oranının artması hem de kalan çöpün farklı alanlara dağıtılarak bertaraf edilmesi gerekiyor.”

Eşki, bu konuda büyükşehirle ortak bir çalışma yürütüldüğünü ve sürecin yakında somutlaşacağını kaydetti.

“Cemil Başkan’la ortak noktada buluştuk”

Kemalpaşa yolu üzerindeki eski taş ocağının uygun olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Eşki, “Bu konu bizim aramızda yaptığımız bir istişarenin parçası. Detayları paylaşmak istemem ancak Cemil Başkan’la ortak bir noktada anlaştık. Çalışmalar devam ediyor” dedi.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin koordinasyon içinde çalışmasıyla İzmir’in atık yönetimi kapasitesinin artırılacağını söyleyen Eşki, kurulacak ayrıştırma merkezleri ve yaygın bertaraf alanlarının hem çevresel hem de ekonomik katkı sağlayacağını ifade etti.

Yetkililer, projeye ilişkin detaylı yol haritasının önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.