Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı Münüre Kara’ya toplumsal katkıları ve kadın hakları konusundaki özverili çalışmaları nedeniyle bir plaket takdim etti.

“Kadınlar Güçlü Toplumların Temelidir”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası’nda düzenlenen törende Başkan Kahveci, kadınların toplumsal hayatın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve üretkenlikleriyle hayati bir rol oynadığını vurguladı. Münüre Kara’nın bu çerçevede gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu belirten Kahveci, şu ifadelerde bulundu:

“Kadınlarımız, güçlü ve sürdürülebilir toplumların temel taşıdır. Münüre Hanım da özverili çalışmalarıyla bu gerçeği bir kez daha ortaya koyuyor. Kütahya’mıza, kadın haklarına ve toplumsal gelişime yaptığı katkılar için kendisine gönülden teşekkür ediyorum.”

Kara: “Çalışmalarıma Kararlılıkla Devam Edeceğim”

Plaketi kabul eden CHP İl Kadın Kolları Başkanı Münüre Kara, kadın hakları konusunda yıllardır sürdürdüğü çalışmaların devam edeceğini belirtti. Kara, toplumsal gelişim ve kadınların hak ettikleri konumlara ulaşması için daha çok mücadele edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu anlamlı günde takdir edilmek büyük bir onur. Kadınların hayatın her alanında eşit bir şekilde var olabilmesi için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.”

Toplumsal Gelişime Katkı Vurgusu

Tören, Başkan Kahveci ve Münüre Kara’nın kadın hakları ve toplumsal gelişim adına birlikte dayanışma mesajı vermesiyle sona erdi. Kadınların hak ettikleri değeri görmeleri adına bu tür etkinliklerin artarak devam edeceği vurgulandı.