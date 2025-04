Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü kapsamında sağlık emekçilerine yönelik şiddete dikkat çekerek toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti. Başkan Zeyrek, şiddet karşıtı duruşunu yineleyerek, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ifade etti.

Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü’nde farkındalık çağrısı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının her gün şiddete maruz kaldığını vurguladı. Başkan Zeyrek, sağlık emekçilerinin insan hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle çalıştığını, ancak buna rağmen şiddet gördüklerini söyledi. Şiddetin önlenmesi için toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü belirten Zeyrek, “Toplumsal farkındalık oluşturmak için önemli bir gün. Şiddeti önlemek ve her bir sağlık çalışanının itibarını korumak için hepimize büyük görevler düşüyor” dedi.

Başkan Zeyrek'ten beyaz giyinme hareketi

Açıklamalarının devamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bu özel günde farkındalığı artırmak adına beyaz giyindiğini belirten Başkan Zeyrek, şiddetin sona erdiği bir Türkiye temennisinde bulundu. "Hiçbir sağlık çalışanı Beyaz Kod vermek zorunda kalmamalı, şiddetin yerini minnetin alacağı bir Türkiye’de yaşamalıyız” dedi.

Ortak sorumluluk vurgusu

Ferdi Zeyrek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesi için toplumun ortak sorumluluk alması gerektiğini belirterek, “Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve şiddetin her türlüsüne karşı duruyoruz” ifadelerini kullandı.