17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük Depremi, Türkiye'yi derinden sarsan, hafızalardan silinmeyen büyük bir felaket olarak tarihe geçti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu acı günün yıldönümünde, hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, yeni bir projeyi duyurdu.

"Bitmeyen 45 saniye"

Başkan Duman, yaptığı açıklamada, "Acının günü 17 Ağustos 1999... Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenlerin acısını halen yüreğimizde hissediyoruz" dedi. 45 saniye süren o korkunç anın, binlerce insanın hayatına mal olduğunu vurgulayan Duman, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti.

Başkan Görkem Duman, "Bir daha böylesine büyük acılar yaşamamak adına dirençli ve sağlam yapılara sahip olmak için hep birlikte hareket etmeliyiz" diyen Duman, Buca'da vatandaşların güvenli konutlara kavuşması için yeni bir garantörlük uygulamasını hayata geçireceklerini belirtti. Bu uygulama sayesinde, ev sahipleri ve müteahhitler arasında hızlı ve etkin bir koordinasyon sağlanacak, yapı güvenliği en üst düzeye çıkarılacak.

Duman, sözlerini "O en uzun 45 saniyede kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum" diyerek tamamladı.

Acının günü 17 Ağustos 1999…



Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenlerin acısını halen yüreğimizde hissediyoruz.



Bir daha böylesine büyük acılar yaşamamak adına dirençli ve sağlam yapılara sahip olmak için hep birlikte hareket edip vatandaşlarımızın bir an evvel ev sahibi… pic.twitter.com/Lzzj7BPEqg — Görkem Duman (@gorkemdumanbuca) August 17, 2024