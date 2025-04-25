Şehit Mesut Taşar Ortaokulu'nu ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, öğrencilerin sevgi seliyle karşılandı. Başkan Görkem Duman, “Sizlerin yüzünde bir tebessüm oluşturmak, yarınlarınıza güvenle bakmanızı sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuz” dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Şehitler Haftası nedeniyle Şehit Mesut Taşar Ortaokulu'nda düzenlenen mevlit programına katıldı. Ziyaret sırasında çocukların sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Duman, duygu dolu anlar yaşadı. Buca’da yaşayan tüm çocukların daha iyi bir eğitim alması, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bizler, sizlerin geleceği için uğraşıyoruz. Sizlerin daha iyi bir ülkede, daha adaletli bir ülkede yaşaması için mücadele veriyoruz. Sizin yüzünde bir tebessüm oluşturmak, yarınlarınıza güvenle bakmanızı sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuz. Bugün burada sizlerle olduğum için çok mutluyum, bu sevginiz ve ilginiz beni çok mutlu etti. Bu sevgi, bu ilgi, bana güç veriyor. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum beni böyle güzel ağırladığınız için. Sizlerden tek isteğim derslerinizi çalışmanız, bol bol kitap okumanız ve öğretmenlerinizi üzmemenizdir” diye konuştu.