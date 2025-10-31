CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın sitemi sonrası milletvekillerinin sahada daha aktif rol alacağını açıkladı. Kemalpaşa Belediye Başkanı ile ilgili AK Parti iddialarına da yanıt verdi.

İlçe başkanlarıyla ilk toplantı

CHP İzmir 39. Olağan İl Kongresi sonrası göreve başlayan İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe başkanlarıyla ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ülkenin ekonomik sıkıntıları, gençlerin, kadınların ve emeklilerin sorunları değerlendirildi.

Güç, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Genel değerlendirmeyi yol haritasına koyarak ilerleyeceğiz. Hedefimiz iktidarı nasıl alacağız ve iktidarda nasıl çalışmalar yapacağız olacak. Hem bölgesel hem ulusal çalışmalarla halkın problemlerini öne çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Sitem karşılık buldu: Milletvekilleri sahada

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın milletvekillerine yönelik sitemi basına yansımıştı. Güç, bu duruma yanıt olarak, milletvekillerinin sahada daha aktif olacağını belirtti:

“Vekil arkadaşlarımız sahaya çıkacaklar. Önümüzdeki hafta istişare toplantısı yapacağız. Toplumun birlikteliğe ihtiyacı var. Samimi bir şekilde birlikte olarak topluma doğruları anlatarak politikalarımızı ilerleteceğiz.”

Kemalpaşa iddialarına yanıt

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar için Güç, şunları söyledi:

“Biz parti olarak oncu, buncu diye kimseyi ayırmayacağız. Hem mezhepsel hem siyasal toplumu ayırmadan sorunlarına odaklanarak ilerlemek istiyoruz. İlçe başkanımızla birlikte her yerde olacağız.” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Bu sene ocak ayında suya zam yapmıyoruz İçeriği Görüntüle