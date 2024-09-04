Ege TV ekranlarında yayınlanan Kentin Sesi programının konuğu olan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Nevzat Dönmez'in hazırlayıp sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Günay, köylülerin tarımsal destekler alacağını, sahil projelerinin başarıyla tamamlandığını ve sokak hayvanları için büyük bir barınma alanı oluşturulduğunu duyurdu. Ayrıca, kooperatiflerin durumunu, gecekondu mahallesindeki yenileme çalışmalarını ve gönüllü projeleri hakkında da bilgi verdi. Günay, yaptığı çalışmalarla Güzelbahçe’yi daha yaşanabilir bir yer haline getirme amacını vurguladı.

Ege TV ekranlarında yayınlanan Kentin Sesi programının konuğu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay oldu. Nevzat Dönmez’in hazırlayıp sunduğu programda merak edilen soruları yanıtlayan Günay, iki yıl ekilmeyen arazilerle ilgili köylülerle birlikte ekeceğini ve kendilerine traktör vereceğini duyurdu. ‘Köyleri mağdur etmeyeceğiz’ diyen Günay, “Her türlü desteği sağlayacağız. Gübre, mazot gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağım. Köylüler beni ailem gibi geliyor. Sabahın 5’inde gidiyorum. Onlarla çok güzel bir ortamımız var” dedi.

Urla’yı çok istedim

Mustafa Günay kimdir? Sorusuna da yanıt veren Günay, “Malatya’da doğdum. 2009 yılında önceki belediye başkanımız Mustafa ince ile beraber yola çıktık. Onunla beraber çalıştık. Bu dönem Urla’yı çok istedim ama genel başkan Mustafa beyi tekrar atamayacağını söyledi. Biz de Güzelbahçe’de kaldık” diye konuştu.

Sahil projesinden de bahseden Günay, “Sahil Güzelbahçe’nin ana damarıydı ancak bir keşmekeş vardı. Mazbatayı alınca sahile gireceğim dedim 9 gün bayram tatili sebebiyle giremedim. Bayram bitimi sabah sahile girdik ve İzmir’de parmakla gösterilen bir alan haline geldi. İnsanlardan gelen tepkiler beni çok mutlu etti ve İzmir’e yakıştı. Sabahları gidip yürüyüş yapıyorum. İnsanların bize verdiği enerji çok farklı” ifadelerine yer verdi.

Sokak hayvanları için dikkat çeken protokol

Sokak hayvanları için çok büyük bir çalışma başlattıklarını açıklayan Başkan Günay, “Hayvanlarla ilgili çıkan yasadan sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Türk Kolejinin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış bir çalışma yapmış bizi aradılar ve bir araya gelerek görüştük. Çamlı da 28 dönüm alanı bu iş için ayırmıştım. Bir protokol imzaladık. 300 hayvanı kapalı olarak barındıracak bir alan yarattık. Bu işin tüm inşaatını yaptırıp Güzelbahçe belediyesine teslim edecekler. Oradaki yaşam alanı da İzmir’de tek olacak. Pazartesi günü tel örgüleri de çekilmeye başlayacak. Çok güzel bir ameliyathane projesi de çizildi” müjdesini verdi.

Kooperatifler ne durumda?

Kooperatif çalışmalarından da bahseden Mustafa Günay, “Bizim 3 tane kadın kooperatifimiz var. Payamlı, Çamlı ve Yekli bunlar atıl durumda gibiydi. Bizim Güzbel diye bir işletmemiz var. Geldikten sonra orada bir yenileme yaptık. Emekli kahvemizde bir çay 5 lira. Deniz kenarındaki yerimizde de çay 8 lira. Birayı da 80 lira yapmıştık ancak kadınlar eşlerimiz çok içiyor deyince 120 liraya yükselttik. Kadınlar istedi bir de zam yaptık. Kooperatifler için bir köşe yaptık. Şimdi hepsi patron oldu. 3 gün satış yapıyorlar. Piyasanın yüzde 40 altında satış yapıyorlar” sözlerine yer verdi.

Gecekondu mahallesinde çalışmalar başladı

Atatürk mahallesi revizyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Günay, “Burası gecekondu mahallesi olan kısmımız ve halk yenilemem ve tapu istiyor. Teknik ekiple bir çalışma yaptık. 19 tane kurumla yazışmalara başladık. Burada 5 katın üzerine çıkmayacağız. Bu mahalleye önümüzdeki hafta su matik koyuyoruz. Arıtılmış suyu satın alabilecekler. ” dedi.

Türkiye’ye örnek proje

Her Cuma tüm personeller birlikte gönüllü çalıştıklarını da anlatan Mustafa Günay, “Türkiye’de örnek bir projemiz var. Personelle imece usulü olarak Cuma günleri bürolarda çalışan herkes bizim önceden planladığımız bir alana gidip taş döşüyoruz. Günlük 1000 metre taş döşüyoruz. Yol yoksa ot yoluyoruz. Bu bizde bir gelenek haline geldi. Bunu zorla yaptırdığımızı söyleyenler var ancak öyle değil gönüllü olarak yapıyorlar. Bu Türkiye’de çok tuttu. Temizlik kampanyaları da yapıyoruz süpürgeler elimizde halk da katılıyor” açıklamasında bulundu.