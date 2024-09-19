Başkan İrfan Önal’dan Gazilere Vefa “Minnet Borçluyuz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Bayraklı Sevgi Yolu’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Gaziler ve şehitler için minnet duygularını dile getiren Başkan Önal, gazilere her daim destek olacaklarının altını çizdi.

Gaziler Günü töreni ve ziyaretler

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal rütbesi ve Gazi ünvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Bayraklı Sevgi Yolu’nda düzenlenen etkinlikte, Başkan İrfan Önal’a Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner vekaleten katıldı. Törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği yöneticileri, gaziler, askeri erkân, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da yer aldı. Derneğin Temsilcisi İbrahim Şeref Özdemir, günün onuruna dair yaptığı konuşmasında, tüm gazilerin bu özel gününü kutladı.

Gazilerle bir arada

Başkan Önal, Gaziler Günü kapsamında sadece törenlerle sınırlı kalmayarak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi’ni de ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Halil Taşcı ve gazilerle bir araya gelen Başkan Önal, seçim döneminde verdiği sözleri hatırlatarak, her zaman gazilerin yanında olduklarını yineledi. Gazilerden gelen talepleri de dinleyen Önal, “Bugün bu şanlı günü birlikte kutlamaktan mutluyum. Gazilerimize ve şehitlerimize sonsuz minnet borçluyuz” dedi. Ayrıca, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andı.

Türkiye için bu özel ve anlamlı günde, gazilerin fedakârlıkları bir kez daha vurgulandı. Başkan İrfan Önal’ın ziyareti ve konuşmaları, gazilerimize duyulan saygı ve minnettarlığın güçlü bir sembolü olarak dikkat çekti.