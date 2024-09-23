23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Türkiye Sakatlar Derneği temsilcilerini Ölüdeniz hizmet binasında misafir etti. Başkan Karaca, her zaman özel gereksinimli bireylerin yanlarında olduklarını vurguladı.

İşitme engelliler için farkındalık ziyareti

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu 2. Başkanı ve Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen ile Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şube Başkanı Aydoğan Arslanca ve yönetim kurulu üyeleri, işitme engelli bireylerin sorunlarını dile getirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Karaca’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Karaca'dan destek mesajı

Misafirlerini Fethiye Belediyesi Ölüdeniz hizmet binasında ağırlayan Karaca, “Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin görevidir. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Empati ve farkındalıkla engelleri aşmak mümkün” diyerek toplumsal birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Engelsiz bir Fethiye için çalışmalar sürüyor

Başkan Karaca, belediye olarak engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Sosyal projelerden altyapı çalışmalarına kadar birçok alanda engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla adımlar atıldığına dikkat çeken Karaca, "Hedefimiz engelsiz bir Fethiye" dedi.