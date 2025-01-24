32 yıl önce bombalı bir suikast sonucu katledilen Uğur Mumcu, Karabağlar’da gerçekleştirilen bir törenle özlemle anıldı. Törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Bektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kınay: “Gençlerimize Uğur Mumcu’yu anlatmalıyız”

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Uğur Mumcu’nun mücadelesini ve mirasını yaşatmanın önemine değindi. Kınay, gençlerin ve çocukların bu değerli mirasa ne kadar uzak kaldığını vurgulayarak, “Biz Uğur Mumcu’yu unutmuyoruz, unutturmayacağız. Ancak geçmişten gelen gücümüzü ve sesimizi çocuklarımıza aktarmalıyız” dedi.

Törenin sonunda Karabağlar Belediyesi Kent Tiyatrosu kursiyerleri, Uğur Mumcu’nun "Sesleniş" adlı yazısını sahneledi. Katılımcılar, Mumcu’nun anısına kırmızı karanfiller bırakarak etkinliği sonlandırdılar.

Uğur Mumcu Anma programı devam ediyor

Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği anma programı, "Devrim ve Demokrasi Şehitleri Anma Sergisi" ve "Bir Pulsuz Dilekçe" adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. Sergi, 24 Ocak Cuma günü saat 19.30’da açılacak, aynı gün Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan tiyatro oyunu ise saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.