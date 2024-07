Çeşme Kent Konseyi, uzun bir aradan sonra düzenlenen genel kurul toplantısı ile yeniden faaliyete geçti. Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

"Katılımcı demokrasiye önem veriyoruz"

Başkan Denizli, genel kurul toplantısında yaptığı açılış konuşmasında katılımcı demokrasiye vurgu yaparak şunları söyledi: "Katılımcı demokrasi modelini her zaman ve her yerde çok önemsiyorum. Bu modelin başında da kent konseyleri geliyor. Kent için proje üreterek, belediyeden bu konuda destek isterler. Bizler de Çeşme’yi bir adım ileriye götürecek her projeyi destekleyeceğiz."

Denizli, her türlü diyaloğa, eleştiriye ve projelere açık olduğunu belirterek, "Çeşme Kent Konseyi’nin, Çeşme’de yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını gören, duyan, kentin beklentilerini karşılayan bir yapı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Kenti dinlemeyi ihmal etmeyelim"

Çeşme'nin ilk kadın Belediye Başkanı olarak önemli projelere imza atmak istediğini belirten Denizli, şunları ekledi: "Kenti dinlemeyi, kentin ihtiyaçlarına kulak vermeyi ihmal etmeyelim. Toplumdaki her türlü dinamiğin temsil edilmesine özen gösterelim. Engelli Meclisi, Muhtarlar Meclisi bize yol gösterici olacaktır. Çalışma gruplarının sayısını artırmak gerektiğinde kent konseyi başkanı ve yürütme kuruluna gerekli çağrıları yapalım."

Yeni yönetimle hedefler belirlendi

Seçimlerin ardından Çeşme Kent Konseyi Başkanlığına Dr. Ahmet Güler seçildi. Güler, teşekkür konuşmasında, "Sistematik bir çalışmayla ve yeni yürütme kurulumuzla Çeşme için çok iyi projeler yapmak istiyoruz. Çeşme Kent Konseyi olarak her düşünceye, her görüşe açık olacağız" dedi.

Genel kurul toplantısında şu meclisler ve çalışma grupları belirlendi:

Kadın Meclisi

Gençlik Meclisi

Engelli Meclisi

Çocuk Meclisi

Muhtarlar Meclisi

Turizm Çalışma Grubu

Esnaf Çalışma Grubu

Su Ürünleri ve Tarımsal Kalkınma Çalışma Grubu

Şehir Planlama ve Kent Estetiği Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu

Emekliler Çalışma Grubu

Ekoloji ve Doğal Yaşam Çalışma Grubu

Kültür Sanat Çalışma Grubu

Spor Çalışma Grubu

Pazarcılar ve Seyyar Satıcılar Çalışma Grubu

Hayvan Hakları Komisyonu Çalışma Grubu

Gastronomi Çalışma Grubu

Denizcilik ve Müze Çalışma Grubu