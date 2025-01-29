Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Çarşamba Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla buluşarak, yerel halkın taleplerini dinledi ve çözüm odaklı çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı. Pazar yerinde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Nurlu, belediyenin halkın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Çarşamba Pazarı’nda talepler dinlendi, çözümler üretildi

Başkan Nurlu, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Salihli’nin daha yaşanabilir bir kent olması için tüm taleplerin en kısa sürede hayata geçirilmesi adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi. Başkan, "Halkımızın ve esnafımızın bizlere ilettiği her talep bizim için çok kıymetli. Sorunları yerinde tespit ederek, en hızlı şekilde çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Halkla iç içe çalışmalar sürüyor

Başkan Mazlum Nurlu, halkla iç içe olmaya devam edeceklerini ve Salihli’nin her köşesinde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçları yerinde gözlemleyeceklerini ifade etti. Başkan, esnaf ve vatandaşların yanında olarak, şehrin gelişimine katkı sunmaya kararlı olduklarını belirtti.