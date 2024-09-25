Başkan Mehmet Ertaş “Hayat Kurtaran Kahramanlarımız”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İtfaiye Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği’ni ziyaret etti. Belediye meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Ertaş, itfaiye personeliyle bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

İtfaiyecilere destek

Başkan Mehmet Ertaş, ziyaret sırasında itfaiye teşkilatının hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Yangınlar, doğal afetler ve diğer acil durumlarda itfaiyecilerin hızlı müdahale kabiliyetlerinin, halkın güvenliğini sağlamak adına büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti. "Her türlü felaket ve acil durumlarda, zorlu koşullara karşı cesaretle mücadele eden itfaiyecilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" diyen Ertaş, tüm itfaiye personelinin İtfaiye Haftası’nı kutladı.

İtfaiye teşkilatının kent için önemi

Ziyaret sırasında itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Ertaş, teşkilatın yangınlarla mücadelede gösterdiği yüksek performansa dikkat çekti. Özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı Edremit İtfaiye Grup Amirliği'nin başarılı müdahalelerinin büyük takdir topladığını ifade etti. Başkan Ertaş, “İtfaiyecilerimiz, her türlü acil durumda en hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden görev yapıyorlar” dedi.

İtfaiye Haftası kutlandı

Başkan Ertaş, itfaiye personeline teşekkürlerini sunarken, onların sadece yangınlarla değil, aynı zamanda sel, deprem gibi doğal afetler ve diğer acil durumlarla da mücadele ettiklerini hatırlattı. Ertaş’ın ziyareti, itfaiye personeli tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.