Konak Belediyesi ve Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) iş birliğiyle hizmet veren Engelsiz Yaşam Köyü, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu amaç doğrultusunda engelli nüfusunun yoğun olduğu mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

"Engelli bireyler için birlikte çalışalım"

Başkan Mutlu, muhtarlarla birlikte merkezdeki hizmet birimlerini gezerek, engelli bireylerin bu hizmetlerden nasıl daha fazla yararlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. “Mahallelerinizdeki engelli bireyleri burayla buluşturmanız bizim için çok önemli,” diyen Mutlu, servis imkanının belediye tarafından sağlandığını vurguladı.

İhtiyaçlar yerinde belirleniyor

Engelsiz Yaşam Köyü’nün kapasitesinin 300 olmasına rağmen, şu anda sadece 100 kişinin faydalandığını belirten Mutlu, bu durumu değiştirmek için daha fazla aktivite ve hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, engelli bireylerin evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecinin de önemine dikkat çekti.

İş birliği ve destek çağrısı

EBKOV Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özfatura, muhtarların engelli bireyleri tespit etme konusundaki rolünü vurgulayarak, “Bölgenizdeki engellileri tespit edip, onlara ulaşmak en önemli göreviniz,” dedi. Özfatura, “İş birliği yapalım, buradaki kapasiteyi artırmak için birlikte çalışalım,” diyerek muhtarları teşvik etti.

Aktif katılımın önemi

Önceki Dönem İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sürenkök ise, “Yeterli hizmet alamayan çok fazla engelli birey var. Muhtarlar bu konuda önemli bir role sahip,” diyerek, etkin bir planlama ile engelli bireylerin buraya yönlendirilmesinin önemini belirtti.