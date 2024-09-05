Konak Belediye Meclisi, eylül ayı ikinci olağan toplantısında oybirliği ile önemli kararlara imza attı. Toplantıda, daha temiz bir Konak hedefi doğrultusunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yürütülen “Kapsayıcı Sıfır Atık Yönetimi ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında belediyeye hibe edilecek araç ve ekipmanlar için Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya tam yetki verildi. Bu projeyle belediyenin temizlik filosu güçlenecek ve daha temiz bir Konak için çalışmalar hız kazanacak.

Konak baştan aşağı yenileniyor

Başkan Mutlu, toplantıda ayrıca belediyenin son dönemde hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi. İlçeye yeni temizlik ve fen işleri araçlarının geleceğini müjdeleyen Mutlu, tüm çöp konteynerlerinin yenileneceğini ve kentsel dönüşüm alanlarındaki parselasyon planları için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Engelli bireyler unutulmadı

Toplantıda, Hatay Pazaryeri’ndeki otopark sıkıntısının çözümü için mevcut alanın kapasitesinin artırıldığı ve 89 araçlık ücretsiz park alanının halkın kullanımına açıldığı açıklandı. Ayrıca, Güney Mahallesi’ne yeni bir pazar yeri ve haftada bir gün bit pazarı kurulacağı müjdesi verildi.

Başkan Mutlu, engelli vatandaşların Engelsiz Yaşam Köyü’nden daha fazla faydalanabilmesi için başlatılan kapsamlı çalışmaları da anlattı. Engelli ve yakınlarıyla kapı kapı görüşerek onların ihtiyaçlarını belirlediklerini ve Engelsiz Yaşam Köyü’nde eğitim ve sosyal faaliyetler sunduklarını belirtti.

13 yeni park projesi

Başkan Mutlu, yeni park projelerinin hızla devam ettiğini vurguladı. Kocakapı’da ihalesi yapılan park inşaatının başladığını ve 13 yeni park için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ayrıca, Eşrefpaşa’da belediyeye tescilli bir bina bağışlanacağını ve buranın kreş ve semt merkezine dönüştürüleceğini müjdeledi. Mersinli’de devralınan bir kreşin de yakında hizmete gireceği belirtildi.

İmar planı değişiklikleri

Meclis, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi için İzmir Valiliği’nden gelen imar planı değişikliği talebini de oybirliğiyle kabul etti. Bu değişiklik, hastane alanının genişletilmesi ve trafo alanı düzenlemesini kapsıyor. Konak Belediyesi, aldığı bu kararlarla ilçede yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken, çevreye duyarlı projelere de öncelik veriyor.