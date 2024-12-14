Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 14 Aralık Dünya Yaşlılar Günü'nde düzenlenen kahvaltıda yaşlılarla bir araya geldi. Eşki, "Mutluluğunuz önceliğimiz" dedi.

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde sıcak buluşma

14 Aralık Dünya Yaşlılar Günü, Bornova Belediyesi’nin düzenlediği anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi’nde yer alan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıya, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve eşi Beste Eşki de katıldı. Etkinlikte merkezin yaşlı sakinleri keyifli anlar yaşarken, sıcak bir atmosferde unutulmaz bir buluşma gerçekleşti.

"Hep yanınızdayız"

Başkan Ömer Eşki, kahvaltıda yaşlılarla birebir sohbet ederek belediye hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Eşki, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Buradaki ekip, sizlerle yakından ilgileniyor. Umarım burada keyifli vakit geçiriyorsunuzdur. Sizlerin mutluluğu bizim en büyük amacımız ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Her zaman yanınızdayız.”

El emeği hediyelerle teşekkür

Etkinlikte, merkezin yaşlı sakinleri Başkan Ömer Eşki ve eşi Beste Eşki’ye memnuniyetlerini dile getirdi. Beste Eşki’ye kendi elleriyle yaptıkları kolye ve bileklikleri hediye eden yaşlılar, Bornova Belediyesi’nin kendilerine verdiği değer için teşekkür etti.

Bornova’da herkes için sağlıklı yaşam

Bornova Belediyesi, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi gibi projeleriyle yalnızca yaşlıların değil, tüm vatandaşların kaliteli bir yaşam sürmesini hedefliyor. Başkan Ömer Eşki, bu merkezlerde yürütülen faaliyetlerin ilçede sosyal dayanışmayı artırdığını ve toplumsal mutluluğa katkı sağladığını belirtti.