Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı Bornovalı işçilerle şantiyelerde kutladı. Emek, demokrasi ve dayanışma vurgusu yapan Eşki, Türkiye’nin baskıcı bir süreçten geçtiğini belirterek mücadele çağrısı yaptı. DİSK temsilcisi Uğur Nazlıoğlu da ekonomik adaletsizliklere karşı direnişin süreceğini ifade etti.

Şantiyelerde halay ve dayanışma

1 Mayıs sabahında Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyelerini ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışanlarla bayramlaştı. İşçilerle halay çekip slogan atan Eşki’ye, DİSK Genel-İş Sendikası 7 Nolu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da eşlik etti.

Başkan Eşki: “Bu faşizan döneme teslim olmayacağız”

Kutlamalarda yaptığı konuşmada Türkiye'nin karanlık bir dönemden geçtiğini ifade eden Ömer Eşki, şu mesajları verdi:

“Bugünleri hep birlikte yaşayıp mücadele etmeliyiz. Sadece emek sınıfının değil, herkesin hayatını tehdit eden bir süreçten geçiyoruz. 12 Eylül'de bile görülmeyen baskılar yaşanıyor. Haklarımız tek tek elimizden alınıyor. Ya direneceğiz ya da kaderimize razı olacağız.”

Eşki, ülkenin geleceği için sokaklarda verilen demokratik mücadelenin önemine değinerek, Taksim’de kutlanacak bir 1 Mayıs temennisinde bulundu.

DİSK Temsilcisi Nazlıoğlu: “Vergi yükü bizde, direnmeye devam”

DİSK Genel-İş 7 Nolu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise konuşmasında, işçi sınıfının vergi yükü altında ezildiğini ve temel haklara erişimde yaşanan eşitsizliklere dikkat çekti:

“Sağlık ve eğitime erişemiyoruz. Emekli olsak geçinemiyoruz, çalışsak da geçinemiyoruz. Oy veriyoruz, ama çıkan sonuçlardan emin olamıyoruz. Kayyum endişesiyle belediyeleri savunmak zorunda kalıyoruz. Ekmek ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.”