Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracıyla Güzelçamlı Mahallesi’ni ziyaret ederek, hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Günel, ikinci görev döneminde de Güzelçamlı’ya yönelik yatırımların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti. Ziyaret, Başkan Günel’in "Belediye başkanının makamı sokaklardır" anlayışıyla gerçekleştirdiği halkla buluşma serisinin bir parçası oldu.

Başkan Günel’den Güzelçamlı’ya müjde

Başkan Ömer Günel’in Güzelçamlı’daki ilk durağı eski belediye hizmet binası oldu. Başkan, burada yaptığı açıklamada, Güzelçamlı’daki belediye binasının da Kuşadası’ndaki Davutlar Mahallesi Ek Hizmet Binası gibi yenileneceğini duyurdu. Günel, "Güvercin Masa birimi kurarak, hemşehrilerimize belediye işlemlerini kent merkezine gitmeden yapma kolaylığı sağlayacağız. Ayrıca, eski sağlık ocağının bulunduğu binayı da yenileyerek halkımıza hizmet sunacağız" dedi.

Sosyal ve kültürel aktivitelere yatırım artacak

Başkan Günel, ziyaretinin devamında Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği’ni ziyaret etti. Dernek üyeleriyle görüşerek, Güzelçamlı’daki sosyal ve kültürel aktivitelerin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Günel, Güzelçamlı'nın sosyal yaşamını güçlendirecek projelere öncelik vereceklerini ifade etti.

Demokrasi Meydanı’nda hemşehrileriyle buluştu

Başkan Günel, Demokrasi Meydanı’na geçerek burada hemşehrilerinin taleplerini dinledi. Kahvehanelerde bir araya geldiği vatandaşlara çözüm önerileri sunan Günel, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. İlk görev döneminde yapılan projelere değinen Başkan, "İkinci görev dönemimde de Güzelçamlı’ya olan hizmetlerimiz devam edecek. Ayrıca ASKİ altyapı yatırımlarını kısa sürede tamamlayacak" dedi.