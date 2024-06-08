Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinliğe yaşları 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, “Geleceğin İçin Çevrene Bak, Daha Yeşil Bir Dünya Bizim Elimizde ve Çevreyi Korumak Doğamızda Var” temalı grafiti çalışmaları yapıldı. Başkan Onur Emrah Yıldız ve çocuklar daha yeşil bir dünyayı temsilen boyaya batırılmış elleri ile dallara yaprak deseni verdiler. Etkinliğin sonunda Başkan Yıldız, çocuklara içerisinde tohumlu kalem, blok not, atık pil kutusu maketi ve doğa sevgisinin anlatıldığı kitapçıklar armağan etti.

Başkan Yıldız: ”Daha yeşil bir Çiğli bizim elimizde”

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, “Gelecek nesillere temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak öncelikli görevimiz. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Çevre Günü kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla çocuklarımızın çevre duyarlılığı ve farkındalığını artıracak güzel bir etkinliğe imza attık. Çocuklarımızla birlikte keyifli ve eğitici bir gün geçirdik. Çocuklarımızın çevreye karşı duyduğu ilgi ve taşıdığı hassasiyet bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu hassasiyeti çok daha fazla çocuğumuzda oluşturmak ve daha yeşil bir Çiğli yaratmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.