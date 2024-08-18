Yangından etkilenen bölgelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Başkan Yıldız’a Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve il yöneticileri eşlik etti.

"Üzerimize düşen ne varsa yapacağız"

Evka 6 ve Yakakent mahallelerinde yapılan incelemelerde, Başkan Yıldız bölgede yaşayan vatandaşlar ve site yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Yıldız, yangının yarattığı zararı ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları yerinde gözlemledi. Yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yıldız, “Oldukça endişeli birkaç gün geçirdik. İlçemizde yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduk. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Tüm İzmir’e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Yangının ardından bölgeye destek sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Yıldız, belediye olarak gerekli tüm önlemleri alacaklarını ve vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti. Çiğli Belediyesi, yangının etkilerini en aza indirmek ve afet sonrası toparlanma sürecine katkıda bulunmak için çeşitli yardımlar ve destekler sunacaklarını duyurdu.