Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç’ı makamında ziyaret ederek, esnafların güncel sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında yerel ekonominin önemli bir yapı taşı olan esnafın, toplumsal dayanışmaya sağladığı katkının altı çizildi. Başkan Yıldız, "Esnafımızın her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Ahilik Geleneği ve Esnaf Dayanışması Güçlendirilecek

Ziyarette, ülkenin mevcut ekonomik durumu ve esnafların yaşadığı zorluklar masaya yatırıldı. Başkanlar, Ahilik geleneğinin korunması ve esnaflar arasında yardımlaşmayı teşvik eden bu kültürün sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikir oldular. Başkan Yıldız, “Esnafımız, sadece ekonomik değil, sosyal yapımızın da temelini oluşturuyor. Çiğli Belediyesi olarak her daim onların yanında duracağız” dedi.

Esnafın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Başkan Yıldız, Çiğlili esnafın bir araya geldiği bu buluşmada, esnafın topluma kattığı değerleri vurguladı. "Dayanışma ve kardeşlik gibi değerlerle hareket eden esnafımız, sosyal ve ekonomik hayatımızın yapı taşıdır. Çiğli Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız ve onların daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri için çalışacağız. Birlikte Çiğli’yi daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Altıkulaç: “Çiğli’yi Birlikte İleriye Taşıyacağız”

Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç da Başkan Yıldız’ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Esnaflar olarak sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı konuştuk. Çiğli’yi hep birlikte daha iyi yerlere taşımak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.