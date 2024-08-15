Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, geçtiğimiz günlerde SİT değişikliği kararıyla gündeme gelen İnciraltı bölgesinin imar planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnciraltı bölgesinin imar planlarıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini ve ayrıntılı üniversite bilirkişi raporlarının mevcut olduğunu belirten Yiğit, son dönemde yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Hak sahipleri adına açıklama yapılıyor

Başkan Yiğit, bölgeyle ilgili yapılan planlama çabalarını eleştirerek, bir dernek başkanının siyasi bir partinin adını kullanarak açıklama yaptığını ifade etti. Yiğit, "Bir dernek başkanı, bir siyasi partinin adını kullanarak hak sahipleri adına açıklamalar yapıyor. Biz bu kişinin kim olduğunu ve görevini sorguluyoruz. Biz hiçbir zaman 'İnciraltı planları yapılmasın, bölge plansız kalsın' demedik. Tam tersine, 'İnciraltı tüm paydaşların görüşü alınarak imara açılmalıdır' dedik" dedi.

Yanlış planlamaya karşı Büyükşehir ile iş birliği

Yiğit, bölgenin tarımsal niteliğini yitirdiğini ve mevcut planların kent dokusu ile uyuşmadığını belirterek, “İzmirlilerin yararlanacağı, yeşil dokunun ve park alanlarının büyük tutulduğu, hak sahiplerinin mülkiyet değerlerinin artacağı bir plan oluşturmak için çalışıyoruz. Mevcut planların yeşil alanları kısıtladığını ve yapıların değerini düşürdüğünü her defasında dile getirdik. Balçova Belediyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yanlış planlama sürecine karşı çıkacağız” şeklinde konuştu.

Planlama süreci yakından takip ediliyor

Balçova Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yanlış planlama sürecine karşı çıkacaklarını belirten Yiğit, "Herkesin uzlaşacağı, yeşil doku ağırlıklı sağlık ve kongre turizmini önceleyen korumacı bir plan yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen planlama sürecini yakından takip ediyoruz. Bakanlık, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine dayanarak yapacağı düzenlemeleri yerel idarelerle iş birliği içinde yürütmelidir. İzmirli hemşerilerimizin oylarıyla göreve gelen belediye başkanları olarak vatandaşlarımızın haklarını savunmak bizim sorumluluğumuzdur. Hiç kimse bu görevden geri duracağımızı düşünmemelidir" dedi.

Başkan Yiğit, İnciraltı bölgesinin geleceği için tüm taraflara uzlaşma çağrısında bulunarak, "Gelin hep birlikte İzmir’in ve hak sahiplerinin lehine planlar yapalım" ifadelerini kullandı.