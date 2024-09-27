Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yeni eğitim-öğretim yılına başlayan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek anlamlı bir mesaj verdi. Yiğit, akademik başarının yanı sıra sosyal ilişkilerin de önemine vurgu yaparak, gençlere “çok yönlü olun” tavsiyesinde bulundu. Aynı zamanda bu yıl üniversiteyi kazanan 128 öğrenciye 2 bin 500 TL cep harçlığı desteği sağlandı.

Başkan Yiğit, öğrencilere seslenerek şunları söyledi: "Arkadaşlar, sadece akademik başarıya odaklanmayın, sosyal ilişkilerinizi de güçlendirin. Sosyal ilişkiler yaşam kalitenizi artırır. Belediye olarak her zaman sizlerin yanında olacağım."

Bu yıl Balçova Belediyesi, üniversite sınavını kazanarak ilçede ikamet eden öğrencilere 2 bin 500 TL cep harçlığı desteği verdi. Toplamda 128 öğrenci bu imkandan faydalandı.