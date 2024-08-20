Bozdoğan'ın Alhisar Mahallesi’nde çıkan ve 9 kilometrelik bir alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın yerleşim yerlerinde de zarara yol açtı. Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yangın alanında incelemelerde bulunarak, bölgedeki çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Zarar gören bölgelere destek sözü

Başkan Özel, yangın bölgesinde yaptığı incelemede, “Yangında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sararak, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için gereken her türlü desteği vereceğiz. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın” ifadelerini kullandı. Özel, üç gündür süren yangının geniş bir alanda etkili olduğunu belirterek, can kaybının olmamasının tek teselli olduğunu vurguladı. Yangının, Madran Dağı’ndaki geniş bir alanı etkilediğini ve bölgede büyük bir doğal zenginlik kaybı yaşandığını belirtti.

Teşekkür ve koordineli mücadele

Bozdoğan Belediyesi, yangının ilk anından itibaren 33 araç ve 190 personelle sahada yoğun bir mücadele yürüttü. Başkan Özel, yangın söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ve diğer ekiplerine, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye personeline, AFAD ve UMKE ekiplerine, muhtarlara ve tüm destekçilere teşekkür etti.

Gelecek için ağaçlandırma çalışmaları

Yangından etkilenen bölgelerde zarar tespiti çalışmaları devam ediyor. Başkan Özel, yangından zarar gören her vatandaş için destek vermeye hazır olduklarını, yanan ormanların yeniden yeşillendirilmesi için ağaçlandırma çalışmalarına hız vereceklerini söyledi. “Ormanlarımız bizlere miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ve doğamızı korumak, hepimizin en büyük sorumluluğudur” diyerek, doğanın korunması için duyarlı olunması çağrısında bulundu.