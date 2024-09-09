Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle yayımladığı mesajda öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi. Başkan Arıcı, yeni eğitim döneminin tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni ederek, başarı ve iyi dileklerde bulundu.

“Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için başarılar diliyorum”

Başkan Arıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin eğitim hayatında başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum. Eğitim yolunda fedakârca görev yapan öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha aydınlık yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz.”

Eğitim projelerine sürekli destek vurgusu

Yeni eğitim-öğretim yılının Koçarlı ve tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Arıcı, eğitim alanındaki projelere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Arıcı, Koçarlı’nın eğitimdeki başarısını artırmak amacıyla yürütülen projelerin önemine dikkat çekti ve bu süreçteki katkılarını sürdüreceğini belirtti.