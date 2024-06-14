Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Aydın’ın gözde tatil noktalarında hareketliliğin arttığı bu dönemde, Çerçioğlu vatandaşlara seslenerek dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Aydın'a gelecek olan misafirler ve Aydınlılara hitaben yapılan açıklamada, Başkan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı: “Bayram tatili için yola çıkacak hemşehrilerimize ve Aydın’da, özellikle Kuşadası ve Didim’de tatillerini geçirecek olan misafirlerimize iyi yolculuklar diliyorum. Sevdiklerinize sağlıkla ulaşmak için lütfen acele etmeyin ve araçlarınızı güvenli kullanın.”

Çerçioğlu'nun bu uyarısı, bayram tatili süresince olası trafik kazalarını önlemek ve tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Özellikle yoğun tatil dönemlerinde trafik kurallarına uyma ve dikkatli sürüşün önemini vurgulayan Başkan Çerçioğlu, herkesin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.