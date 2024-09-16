İzmir’in tarihi ve kültürel zenginliğiyle tanınan Kemeraltı bölgesi, Esin Sayın ile Ege’den Günaydın programında İzmir Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin tarafından mercek altına alındı. Kemeraltı’nın sorunları, UNESCO süreci ve turizm potansiyeli hakkında kapsamlı bilgiler veren Girgin, bölgenin geleceği ve yaşanan değişimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Kemeraltı’nın hem yerel yönetimlerle hem de esnafla olan ilişkilerini değerlendiren Girgin, bölgenin kalkınması için atılacak adımlar ve karşılaşılan zorluklar hakkında da bilgiler paylaştı.

İzmir Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin, Kemeraltı’nın gündemlerinden bahsetti. Başkan Girgin, “Kemeraltı’nın sorunları hep var oldu ve var olacak ama eskiye nazaran sorunlar hep gündemde. Yeni başkanlarımız ve yeni kurumlarla birlikte bu konuda çok şanslıyız. Bu bir süreçtir. En büyük süreçteki katkı payı da esnafta. Esnafın bu güncellenme ve değişikliğe rıza göstermesi ve yenilenmede geçiyor. Hem İzmir hem turistler bunu bekliyor. Biz kendimizi yenilemezsek buraları altından da yapsanız bunun hiçbir anlamı kalmaz. Her şey insan faktöründen geçiyor” dedi.

"Kemeraltı’nın zamanını boşa harcayacak tahammülü kalmadı"

Başkan Semih Girgin yerel yönetimlerde olan değişikliklerden nasıl etkilendiklerini de şu sözlerle ifade etti: “Geçen dönemlerde Aziz Kocaoğlu olsun, Tunç Soyer olsun hepsi Kemeraltı ile ilgili adımlar attılar. Bu dönem büyükşehir ve Konak için yeni bir dönem. Ellerine aldıkları belediyenin yapısından ötürü belli bir süreç var. Bu süreci biz de izliyoruz. Yılbaşına kadar hem kadroların oturması hem kendi vizyonlarıyla beraber neler yapacaklarını bizler de konuşacağız. Ne olursa olsun yatırım yapılmasını beklediğimiz anlar dışında da boş kalmamamız lazım. Kemeraltı’nın bir dakika boş kalıp zamanını boşa harcayacağı tahammülü kalmadı” diye konuştu.

"Kemeraltı’nda 3 bin atıl bina var"

UNESCO süresi hakkında da bilgiler veren Başkan Girgin, “UNESCO süreci bizim olmazsa olmaz süreçlerimizden biridir artık. Dünyanın en büyük açık hava çarşısı diyorsunuz. Binlerce işletmemiz var. Devasa bir modeliz. Tarihimiz, kültürümüz ve yaşanmışlıklarımız var. Bu tarihin içinde yaşıyoruz. Bizden daha büyüğü dünyada maalesef yok ama bunu da getirdiği bazı sıkıntılar var. 3 bin civarında atıl ve kullanılmayan binamız var. Bu kullanılmayan binalar şehre ve ekonomiye zarar veriyor. UNESCO bizim kendimizi zorlayacağımız, hükümetin ve yerellerin kente yatırım yapmasını dileyeceğimiz bir sacayağı. Biz iki dönem başvurduk. İkisinde de çok şanslıydık dosyamız hazırdı. Hükümetimiz uygun görürse Kemeraltı odaklı İzmir bir masa etrafında dolaşıp çok uzun zamandır yapmadığı bu bileşenlerin sağlanmasına katkı sağlayacaklar. İleriye dönük olarak bu tarihin korunması lazım. Çünkü biz 3 tane dini burada çok iyi barındırmışız. Hala Kemeraltı esnafı bu hoşgörüyü koruyor. UNESCO marka değeri bu ülkenin kazanacağı en büyük değerlerden biridir. Bu sene de şanslı olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Bu şehre adını koyamadık"

Başkan Girgin, ‘Turizmde Kemeraltı’nı güzel temsil edebiliyor muyuz?’ sorusuna da şu şekilde yanıt verdi: “Edemiyoruz. Çünkü İzmir’e gelen turistlerin çoğu Kuşadası ve bodruma gidiyor. Elimizde turist olarak acentelerin getirdiği organizasyonlar vardı. Limanımız ayakbastı olarak çok uygun. Bu şehre adını koyamadığımızı düşünenlerdenim. Turizm şehri mi olacak, öğrenci şehri mi olacak, emekli şehri mi olacak? Bir dağınıklık var. Bir hedefiniz olur ve arkanızdakiler onu besler. Biz bu konuda kendini toparlayabilmiş değiliz. Gemiler yanaşıyor ama gemilerde hala İzmir’i tanıtan bir şey yok. MSC ile oturduk ve gerekli adımları attık. Bizden beklentilerini konuştuk. Turistler euro ile alış veriş yapmak istiyor. Kasanızda lütfen euro ve dolar bulundurun dediler. Dil bilmenizi istiyorlar. İtalyanca, İngilizce, Almanca gibi. Bu köprüyü kurmaya çalıştık. Ekstradan bir hacim kazandırdık. Bu şu an iyi gidiyor. Kemeraltı için harita yapıyoruz. Nerde ne var hepsini göstereceğiz. Bunun alt yapısı da İngilizce. Meslek fabrikası ile birlikte ücretsiz derneğimizde akşamları İngilizce dersler veriyoruz.”

"Yürüyerek ve toplu taşıma ile gelmeyi öğreneceğiz"

Semih Girgin otopark ve aydınlatma sorunları ile ilgili de, “Şehrin merkezinde yeni otopark yapmak maalesef çok zor. Kamulaştırma yapsanız sıkıntı. Biz diyoruz ki en başta esnafımız kendi aracını artık Kemeraltı’na getirmeyecek. Müşteriye ait otoparkı sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar biz kapatıyoruz. Mevcut otoparkımız var. Konak ve İkiçeşmelik’te güçlendirme çalışması lazım. Bunu çözmemiz lazım. Yıkarsak bu doğru değil. Yürüyerek geleceğiz veya toplu taşıma kullanmayı öğreneceğiz” açıklamasında bulundu.

"Bazı sokaklarımız kapkaranlık"

Başkan Girgin Kemeraltı’nın iklimsel şartlara uygun olup olmadığını da söyleyerek, “Kemeraltı yıllardan beri kanalizasyon suyu ve yağmur suyunun aynı yere aktığı, zamanla çöküntülerin olduğu bir yer. Bazı esnafımız çöpünü mazgallara atıyor. Biz yapıyoruz. Dışarıdan çöp gelmiyor. Hepsi esnafın çöpü. Geçen dönem alt yapı ile ilgili bir adım atıldı. Bunun 30 yıl önce çözülmesi gerekirdi. Yüzde 25’e yakın bir alt yapımız hazır durumda. Hem yürüyüş yolu hem aydınlatma olarak. Bazı sokaklarımız kapkaranlık. Bazı ışıklar yetersiz. Bazılarının tamiratı olmuyor. Bu da bir süreç” sözlerine yer verdi.

"Esnafın sosyal alanı yok"

Başkan Semih Girgin, esnaf etkinliklerinden de bahsederek, “Bizim birebir ilişkilerimiz çok iyi. Bu işi keyifle yapıyorum. Müzik ise olmazsa olmazlardan bir tanesi. Kemeraltı esnaf korosu kurduk. İki tane konser verdik. Çok iyi gidiyor. 25-30 kişilik bir grubumuz var. Esnafımızın sosyal başka hiçbir şeyi yok. Esnafımız her türlü sıkıntıyı yaşadı” dedi.