İzmir’in güçlü kadın belediye başkanları, İzmir Ticaret Borsası Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda bir araya gelerek önemli projeleri masaya yatırdı. İZQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ev sahipliği yaptı. Toplantının öne çıkan isimlerinden biri de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel oldu.

Sengel, İzmir'in ve Efes Selçuk'un Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı. “Efes Selçuk sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin gözbebeğidir” diyen Sengel, kent olarak İzmir'in bir lobisinin olması gerektiğine dikkat çekti. Sengel, “İzmir’in bir meyve sepeti gibi tarımsal ve turistik zenginlikleri var. Ancak, siyasetten kamuya, odalardan kamu kurumlarına kadar kentimizin ortak bir lobi çalışmasına ihtiyacı var” diye konuştu.

2019'dan Bu Yana Markalaşma Çalışması Sürüyor

Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel, 2019’dan bu yana ilçenin markalaşma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. “Efes Selçuk ismini kullanmaya başladığımızdan bu yana değerlerimize sahip çıkıyoruz” diyen Sengel, Efes’in farklı illerde yanlış bilindiğini ve bu durumu değiştirmek için tarım ve turizmi birleştiren agroturizm projelerine ağırlık verdiklerini söyledi. İzmir ve ilçeleri için bu kompozisyonun bir an önce oluşturulması gerektiğini belirterek, İzmir’in tüm belediye başkanlarıyla birlikte bu çalışmayı yürüttüklerini ifade etti.

Birlikte Çalışmak Şart

Toplantıda tüm kadın belediye başkanları İzmir için ortak çalışmanın önemine vurgu yaptı. Ceritoğlu Sengel, “İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin 30 yıldan bu yana var olmasına rağmen kadın belediye başkanı sayımız bugüne kadar en fazla 8 oldu. Şu an 9 kadın belediye başkanımız var ve bu büyük bir gurur kaynağı. Yönetişim ise gönül ve akılla olur, hepimiz bu sorumluluğu paylaşarak ilerlemeliyiz” dedi.